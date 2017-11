K4 (Cruce)

All E: Abby Andrews, Alison Andrews, Tyler Bennett, John Cullen Burnette, Kyndall Clayton, Hallie Conklin, Kyler Follmar, Ava Halpin, Cannon Houp, Ryder Lacy, Tristen Odom, Corbyn Paulk, Sloane Pearson, MacGyver Perry, Logan Pitts, Charlotte Walker, and Layne Walker.

K-5 (Stephens)

All E: Beau Bethea, Harlan-Grace Burnette, Riley Denton, Tucker Eades, Bevin Faglie, Rosemerry Frisby, Mason Grambling, Luke Grant, Baker Gray, Gracie Hicks, Brianna Little, Melanie Metty, Clara Grace Taylor, Madison Wallace, and Jael Webb.

All E/S+: Lyla Cooksey, Ryker Cookson, Walker Pavlik, and Anthony Williams.

First Grade (Roberts)

All A: Emma Agner, Sophie Ashworth, Preston Cooksey, Brody Houp, Colton Lacy, Molly McNeill, Hudson Mills, Lauren Moody, Macy Morgan, and Chloe Pitts.

All A and B: Ava Baker, Chance Clark, Blake Dunbar, Gracelyn Morgan, Bryce Naab, Wells Purvis, Jack Register, Ben Rogers, Connor Williams, and Jameriah Williams.

Second Grade (Love)

All A: Bailey Fletcher, Mae McNeill, Hailey Roland, Jordyn Russell, and Lilly Sears.

All A and B: Larrie Cherry, Ava Cooksey, Brayden French, Tuff Hardee, Reese Sparkman, Hayden Walker, and Ryan Williams.

Third Grade (Bass)

All A: Cadie Agner, Henry Cooksey, Kamrynn Johnson, Brigham Sparkman, and Olivia Tharpe.

All A and B: Annabelle Acutt, Lexie Eades, Matthew Hughes, Luke Kimmell, Kendall Perdue, Bo Rutledge, Autumn Stanley, Talon Thomas, Jacob Vickers, Blair Walker, Maggie Walker, and Angela Williams.

Fourth Grade (Falk)

All A: Tyler Canale, Benjamin Faglie, Leighton Faglie, Bryson Mills, Heaven-Leigh Purvis, Emma Rogers, Jadyn Russell, London Smith, and Caleb Walker.

All A and B: Aaden Andrews, Tanner Baggett, Lauren Davis, Caine Demott, Georgia Lindsey, Morgan McNeill, Gigi Mediate, Jamarqus Nightingale, Skyler Pearson, Natalie Register, Trey Roberts, Ender Thomas, and Elizabeth Walker.

Fifth Grade (Grant)

All A: Joshua Forehand.

All A and B: Joshua Agner, Hayden Ashworth, Danica Baggett, Ethan Bass, Suzanne Beshears, Jenna Brant, Elliott Cheshire, Natalie Clark, Bryson Clore, Dalton Demott, Emma Green, Kyle Hamrick, Ryan Moody, Ella Parks, and Raegan Walker.

Sixth Grade

All A: Bradynn Johnson.

All A and B: Tyson Clark, Harper Davis, Lauchlin Faglie, Morgan Lundy, Kaitee Roberts, Walker Sparkman, Emma Vickers, and Jordyn Wilkinson.

Seventh Grade

All A: Lena Kimmell, Kaitlyn Tharpe, and Ali Townsend.

All A and B: Ryan Adams, Tyler Burton, Anna Drawdy, Samantha Drawdy, Jenna Grantham, Sameul Kennedy, Lillie Schwier, Emma Tharpe, and Paxton Williams.

Eighth Grade

All A: Kasey Chmura

All A and B: Joshua Grantham, Isabella Gray, Jeremiah Kimmell, Logan Lamb, Jenna Lindsey, Ashton Salinas, Fletcher Schwab, Addison Shiver, Riley Smith, and Hunter Watson.

Ninth Grade

All A: Daniel Cary, Joseph Davis, Lindsey Davis, Maddie Drawdy, Keira Evans, Alissa Roland, Mary Rose Schwier, Wyatt Stafford, Kenlea Stephens, Makayla Walker, and Olivia Walton.

A and B: Matthew Arceneaux, Brady Browning, Anna Burton, Jessica Daugherty, Selina Drawdy, Dean Forehand, Kolton Grambling, Jared Grant, Riley Hamrick, James Austin Hightower, Liam Mediate, Sarah Plain, Jarrett Roland, Genesee Sego, Tyler Slaughter, William Sullivan, Anna Trest, Clayton Trest, and Ginger Whiddon.

Tenth Grade

All A: Jessica English, Jason Hamilton, Brandon Hannon, Abby Reams, and Marley Restrepo.

All A and B: Dawson Bishop, Nathan Dukes, Carl Hall, Marilee Heaps, Julianna Lindsey, Bailey McLeod, and Frank Roberts.

Eleventh Grade

All A: Grace Beshears, Emily Brock, Ian Hutsell, Kaitlin Lane, and Mackenzie Wirick.

All A and B: Brandon Bates, Addie Bowen, Evan Courtney, Davis Cruce, Amanda Garcia, Ryan Jackson, Chloe Reams, Ashlyn Rogers, Megan Schofill, Asyria Shuler, Cody Smith, Levi Stafford, and Taylor Walker.

Twelfth Grade

All A: Camryn Grant, Anna Heaps, Evan Hocking, Carly Joiner, and Abigail Morgan.

All A and B: Summer Dee, Lauren Dickey, Timothy Finlayson, Elizabeth Hightower, Katie James, Haley Jones, Sarah Kercher, Hunter Key, Kurt Lane, Emily Mueller, Kaylie Rogers, Austin Reece Salinas, Brandon Slaughter, and Joe Walton.